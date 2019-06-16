Застенки НКВД в центре Челябинска: вход в подземелье нашли во время ремонта театра
Рабочие нашли скрытый вход в подвал во время ремонта камерного театра. В подземелье удалось попасть челябинскому фотографу Александру Грехову.
— Театр расположен в старинном особняке купца Бреслина, — рассказал автор снимков.
Когда-то под этими сводами хранили вино. Фото: Александр Грехов.
Фотографии из подземелья в самом центре города по-настоящему завораживают. Подвал исследовал челябинский краевед Владимир Юрин. По его мнению, изначально это была своеобразная ливневка. Сюда стекались талые воды из купеческих погребов, используемых как холодильники — в них складывали пласты льда.
Вход в подземелье нашли во время ремонта театра. Фото: Александр Грехов.
Позже в этом подземелье хранили вино.
— А после революции здесь располагались застенки НКВД, — рассказали в Челябинском камерном театре.
Подвал расположен под особняком купца Аврума Бреслина. Фото: Александр Грехов.
КСТАТИ
Купец Аврум Бреслин построил этот особняк как доходный дом. Здесь сдавали квартиры. А еще здесь располагались типография и переплетная мастерская.
ИСТОЧНИК KP.RU