2019-06-16T07:27:21+03:00
Общество

Застенки НКВД в центре Челябинска: вход в подземелье нашли во время ремонта театра

Фотограф опубликовал завораживающие снимки из старинного подвала
Сергей УФИМЦЕВ
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После революции здесь располагались застенки НКВД. Фото: Александр Грехов.После революции здесь располагались застенки НКВД. Фото: Александр Грехов.
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Рабочие нашли скрытый вход в подвал во время ремонта камерного театра. В подземелье удалось попасть челябинскому фотографу Александру Грехову.

— Театр расположен в старинном особняке купца Бреслина, — рассказал автор снимков.

Когда-то под этими сводами хранили вино. Фото: Александр Грехов.

Когда-то под этими сводами хранили вино. Фото: Александр Грехов.

Фотографии из подземелья в самом центре города по-настоящему завораживают. Подвал исследовал челябинский краевед Владимир Юрин. По его мнению, изначально это была своеобразная ливневка. Сюда стекались талые воды из купеческих погребов, используемых как холодильники — в них складывали пласты льда.

Вход в подземелье нашли во время ремонта театра. Фото: Александр Грехов.

Вход в подземелье нашли во время ремонта театра. Фото: Александр Грехов.

Позже в этом подземелье хранили вино.

— А после революции здесь располагались застенки НКВД, — рассказали в Челябинском камерном театре.

Подвал расположен под особняком купца Аврума Бреслина. Фото: Александр Грехов.

Подвал расположен под особняком купца Аврума Бреслина. Фото: Александр Грехов.

КСТАТИ

Купец Аврум Бреслин построил этот особняк как доходный дом. Здесь сдавали квартиры. А еще здесь располагались типография и переплетная мастерская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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