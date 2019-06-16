2019-06-16T07:51:26+03:00
Общество

Полиция задержала в Челябинске иностранца, скрывающегося от жены

Он находится в федеральном розыске
Сергей УФИМЦЕВ
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Мигранта, находящегося в розыске, задержали в Челябинской области. Фото: Олег ЗОЛОТО.Мигранта, находящегося в розыске, задержали в Челябинской области. Фото: Олег ЗОЛОТО.
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Иностранец, числящийся в федеральном розыске, попался при подаче документов на трудовой патент в Челябинске. Его задержали сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции не раскрывают, из какой страны задержанный. Известно лишь, что приехал он из ближнего зарубежья. Возможно, речь идет о Казахстане.

— Иностранец уже два года находится в розыске по инициативе своей жены. Она подала на развод, а муж скрылся. Пока его искали в его родной стране, он перебрался в Россию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мигранта передадут в полицию Астраханской области — именно там инициировали розыск по России. Позже иностранца, скорее всего, депортируют на Родину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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