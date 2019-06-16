Полиция задержала в Челябинске иностранца, скрывающегося от жены

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-16T07:51:26+03:00

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Иностранец, числящийся в федеральном розыске, попался при подаче документов на трудовой патент в Челябинске. Его задержали сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области.

В полиции не раскрывают, из какой страны задержанный. Известно лишь, что приехал он из ближнего зарубежья. Возможно, речь идет о Казахстане.

— Иностранец уже два года находится в розыске по инициативе своей жены. Она подала на развод, а муж скрылся. Пока его искали в его родной стране, он перебрался в Россию, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мигранта передадут в полицию Астраханской области — именно там инициировали розыск по России. Позже иностранца, скорее всего, депортируют на Родину.

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ИСТОЧНИК KP.RU