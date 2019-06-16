2019-06-16T08:30:39+03:00
Происшествия

Оперативники поймали жителя Челябинской области, который расплачивался в магазинах чужой карточкой

Подозреваемому грозит до трех лет колонии за мошенничество
Сергей УФИМЦЕВ
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Мошенничества с банковскими картами в последнее время сильно распространены. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ.Мошенничества с банковскими картами в последнее время сильно распространены. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ.
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В полицию обратился 45-летний житель Златоуста. Он пожаловался, что у него пропала банковская карта, и ему пришли несколько SMS о списании денег. Кто-то расплачивался его карточкой в магазинах.

Счет заблокировали. А через некоторое время оперативники уголовного розыска нашли подозреваемого. Это 55-летний южноуралец. У него за плечами уже несколько судимостей.

— По версии следствия, он вытащил карточку из кармана потерпевшего. А потом расплачивался ей в разных магазинах, — рассказали корреспонденту «КП»-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Речь идет о банковской карте, которой можно платить через терминал без PIN-кода при условии, что сумма покупка не превышает 1000 рублей. Подозреваемый успел обойти несколько магазинов и набрать товара примерно на 4 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферисту грозит до трех лет лишения свободы. Его отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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