Автохам из Челябинска возмутил пешеходов в Крыму
В Крыму заметили легковушку с челябинским госномером, полностью перегородившую тротуар. Из-за нее пешеходам приходится выходить на проезжую часть.
Фото автохама опубликовали в челябинской группе «Регион 74» в соцсети «ВКонтакте». Скорее всего, снимок сделал турист.
Южноуральцы осуждают поведение земляка. При этом, никто не посоветовал автору фото пожаловаться на водителя в крымское отделение ГИБДД. Один из комментаторов предложил незаконное решение: «Гвоздем на машине «привет» нацарапай».
Кто-то предположил, что водитель может быть не из Челябинской области:
— При покупке-продаже машины номера ведь можно не менять.
На снимке видно, что рядом на тротуаре стоит еще одна машина. Возможно, в этом месте беда с парковками. Но это не оправдывает действия водителей, нарушающих правила.
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ИСТОЧНИК KP.RU