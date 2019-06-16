Автохам из Челябинска возмутил пешеходов в Крыму

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-16T08:48:45+03:00

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В Крыму заметили легковушку с челябинским госномером, полностью перегородившую тротуар. Из-за нее пешеходам приходится выходить на проезжую часть.

Фото автохама опубликовали в челябинской группе «Регион 74» в соцсети «ВКонтакте». Скорее всего, снимок сделал турист.

Южноуральцы осуждают поведение земляка. При этом, никто не посоветовал автору фото пожаловаться на водителя в крымское отделение ГИБДД. Один из комментаторов предложил незаконное решение: «Гвоздем на машине «привет» нацарапай».

Кто-то предположил, что водитель может быть не из Челябинской области:

— При покупке-продаже машины номера ведь можно не менять.

На снимке видно, что рядом на тротуаре стоит еще одна машина. Возможно, в этом месте беда с парковками. Но это не оправдывает действия водителей, нарушающих правила.

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ИСТОЧНИК KP.RU