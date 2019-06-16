2019-06-16T08:48:45+03:00
Общество

Автохам из Челябинска возмутил пешеходов в Крыму

Южноуральцы обсуждают выходку земляка в соцсетях
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Машина с челябинским госномером возмутила пешеходов. Фото: группа «Регион 74»/vk.comМашина с челябинским госномером возмутила пешеходов. Фото: группа «Регион 74»/vk.com
Изменить размер текста:

В Крыму заметили легковушку с челябинским госномером, полностью перегородившую тротуар. Из-за нее пешеходам приходится выходить на проезжую часть.

Фото автохама опубликовали в челябинской группе «Регион 74» в соцсети «ВКонтакте». Скорее всего, снимок сделал турист.

Южноуральцы осуждают поведение земляка. При этом, никто не посоветовал автору фото пожаловаться на водителя в крымское отделение ГИБДД. Один из комментаторов предложил незаконное решение: «Гвоздем на машине «привет» нацарапай».

Кто-то предположил, что водитель может быть не из Челябинской области:

— При покупке-продаже машины номера ведь можно не менять.

На снимке видно, что рядом на тротуаре стоит еще одна машина. Возможно, в этом месте беда с парковками. Но это не оправдывает действия водителей, нарушающих правила.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В полиции опровергли информацию о брошенных ящиках с боеприпасами в Челябинске
«Не помоешь, не поешь»: пользователей соцсетей умилила чистоплотная росомаха в Челябинском зоопарке
«Все подъезды и остановки испортили»: жителей Кургана возмутила «агрессивная» реклама шоу
Оперативники поймали жителя Челябинской области, который расплачивался в магазинах чужой карточкой
Полиция задержала в Челябинске иностранца, скрывающегося от жены
Застенки НКВД в центре Челябинска: вход в подземелье нашли во время ремонта театра
Грозовой фронт накроет Челябинскую область
Суслик в ботаническом саду ЧелГУ попал на видео
Стали известны имена еще трех кандидатов в губернаторы Челябинской области
Полицейская погоня в микрорайоне под Челябинском попала на видео
С похищенным в Челябинске четырехлетним мальчиком работают психологи
На Южном Урале ждут красивые грозы
На открытии Бажовского фестиваля в Челябинской области сыграет старейший симфонический оркестр из Германии
На спортивную площадку под Курганом завезли песок с трупом собаки
В Челябинске откроют еще одну поликлинику для взрослых
Променял хоккей на бильярд: Андрей Назаров открыл в Челябинске собственный спортивный бар
Легковушка протаранила павильон шиномонтажки в Челябинской области