2019-06-16T09:16:14+03:00
Общество

«Все подъезды и остановки испортили»: жителей Кургана возмутила «агрессивная» реклама шоу

По всему города расклеили листовки, которые сложно оторвать
Сергей УФИМЦЕВ
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Листовки беспорядочно расклеили на дверях подъездов и остановках. Фото: группа «Инцидент Курган»/vk.comЛистовки беспорядочно расклеили на дверях подъездов и остановках. Фото: группа «Инцидент Курган»/vk.com
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Курган заполонили листовки с рекламой шоу каскадеров. Скоро артисты будут выступать на местном стадионе. Организаторы гастролей явно перестарались с пиаром. Курганцы возмущены: листовки видно едва ли не на каждом шагу. Получилась своеобразная «агрессивная» реклама.

— Все двери подъездов и остановки испоганили. Где только можно было, там и приляпали. При этом клей какой-то сильный — ни оторвать, ни отскоблить листовку, — жалуются горожане в соцсетях.

Возмущенные курганцы предлагают руководству города запретить гастроли до тех пор, пока организаторы шоу не приведут улицы в порядок. Но вряд ли кто-то официально обратится с этой просьбой в мэрию.

В соцсетях жители Кургана также жалуются на рекламу такси: листовки беспорядочно расклеены по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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