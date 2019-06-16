«Все подъезды и остановки испортили»: жителей Кургана возмутила «агрессивная» реклама шоу

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-16T09:16:14+03:00

По всему города расклеили листовки, которые сложно оторвать

Изменить размер текста: A A

Курган заполонили листовки с рекламой шоу каскадеров. Скоро артисты будут выступать на местном стадионе. Организаторы гастролей явно перестарались с пиаром. Курганцы возмущены: листовки видно едва ли не на каждом шагу. Получилась своеобразная «агрессивная» реклама.

— Все двери подъездов и остановки испоганили. Где только можно было, там и приляпали. При этом клей какой-то сильный — ни оторвать, ни отскоблить листовку, — жалуются горожане в соцсетях.

Возмущенные курганцы предлагают руководству города запретить гастроли до тех пор, пока организаторы шоу не приведут улицы в порядок. Но вряд ли кто-то официально обратится с этой просьбой в мэрию.

В соцсетях жители Кургана также жалуются на рекламу такси: листовки беспорядочно расклеены по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU