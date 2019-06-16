2019-06-16T10:51:11+03:00
Происшествия

В полиции опровергли информацию о брошенных ящиках с боеприпасами в Челябинске

В соцсетях сообщили об опасных контейнерах, найденных возле штурманского училища
Сергей УФИМЦЕВ
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В соцсетях распространяют информацию, что полиция изъяла брошенные на улице ящики с боеприпасами. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.В соцсетях распространяют информацию, что полиция изъяла брошенные на улице ящики с боеприпасами. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.
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В социальных сетях появилась информация о ящиках с боеприпасами, найденных неподалеку от штурманского училища в Челябинске. Якобы контейнеры бросили, а гражданские растащили часть из них.

На ящиках заметили табличку с местом отправки и пунктом назначения: груз отправили с оборонного завода в Копейске в Свердловскую область.

По данным источника, сообщившего об опасной находке, оставшиеся контейнеры увезли полицейские. Почему их бросили возле военного училища без присмотра, неясно.

В полиции эти данные полностью опровергают.

— Никаких сообщений об этих ящиках не зарегистрировано. На место наших сотрудников не вызывали. Информация не соответствует действительности, — заявили корреспонденту «КП»-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Не исключено, что ящики действительно были, но их быстро перенесли за забор штурманского училища.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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