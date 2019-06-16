Полиция накрыла наркопритон в квартире на ул. Новороссийской в Челябинске
Челябинские полицейские нашли притон в многоэтажке в Ленинском районе. Квартира, которую облюбовали наркоманы, обнаружилась в доме на ул. Новороссийской. В ней нашли шприцы с остатками «дури» и прочие атрибуты.
Наркопритон организовал 42-летний хозяин квартиры. Он также сидит на игле. Когда сюда наведались оперативники, вместе с хозяином в притоне находились еще трое гостей. На всех четверых составили административные протоколы за употребление наркотиков. Наказание — штраф до 5 тыс. руб. или арест на 15 суток.
Также возбуждено уголовное дело по статье «Организация или содержание притонов для потребления наркотиков».
— Хозяина квартиры отпустили под подписку о невыезде. По уголовному делу ему грозит до четырех лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU