«Би-2» и Валерия дадут бесплатный концерт в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-16T12:39:59+03:00

Хедлайнером Дня города в Магнитогорске будет группа «Би-2». Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Известные артисты выступят в День города в Магнитогорске

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Валерия, Наталья Варлей, Лев Лещенко, группа «Би-2» и другие артисты поздравят жителей Магнитогорска с Днем города. В мэрии опубликовали афишу праздника.

В этом году Магнитогорск отмечает 90-летие. Празднование растянули на три недели — с 28 июня по 19 июля. Но основное действо назначили на 29 июня.

В этот день праздничная программа начнется в 11:00 на ул. Пресная плотина. Здесь откроют конный парк, в котором проведут соревнования по конкуру.

С 14 до 16 часов в парке у Вечного огня пройдет дефиле военных оркестров.

С 16:00 до 16:30 на второй сценической площадке Лев Лещенко и сводный хор поздравят Магнитогорск и исполнят гимн города.

В 16:30 в парке у Вечного огня начнется музыкальный марафон. Выступят Лев Лещенко, Наталья Варлей, белорусские «Песняры», Игорь Корнелюк.

С 20:00 до 21:00 на второй сцене выступит Валерия.

А хедлайнером Дня города будет группа «Би-2». Рокеры дадут концерт на набережной возле монумента «Тыл — фронту». Выступление запланировано с 21:00 до 22:00.

После концерта «Би-2» начнется фестиваль фейерверков.

ИСТОЧНИК KP.RU