«Би-2» и Валерия дадут бесплатный концерт в Челябинской области
Валерия, Наталья Варлей, Лев Лещенко, группа «Би-2» и другие артисты поздравят жителей Магнитогорска с Днем города. В мэрии опубликовали афишу праздника.
В этом году Магнитогорск отмечает 90-летие. Празднование растянули на три недели — с 28 июня по 19 июля. Но основное действо назначили на 29 июня.
В этот день праздничная программа начнется в 11:00 на ул. Пресная плотина. Здесь откроют конный парк, в котором проведут соревнования по конкуру.
С 14 до 16 часов в парке у Вечного огня пройдет дефиле военных оркестров.
С 16:00 до 16:30 на второй сценической площадке Лев Лещенко и сводный хор поздравят Магнитогорск и исполнят гимн города.
В 16:30 в парке у Вечного огня начнется музыкальный марафон. Выступят Лев Лещенко, Наталья Варлей, белорусские «Песняры», Игорь Корнелюк.
С 20:00 до 21:00 на второй сцене выступит Валерия.
А хедлайнером Дня города будет группа «Би-2». Рокеры дадут концерт на набережной возле монумента «Тыл — фронту». Выступление запланировано с 21:00 до 22:00.
После концерта «Би-2» начнется фестиваль фейерверков.
ИСТОЧНИК KP.RU