«Ушла с работы, но домой не вернулась»: в Челябинске вторую неделю ищут пропавшую сотрудницу школы
Олеся Мухаметшина пропала без вести 7 июня. Примерно в 10 часов утра она вышла с работы, но домой так и не вернулась.
По данным волонтерского движения «Легион Спас», 39-летняя пропавшая работает по адресу ул. Кузнецова, 33. Здесь расположена средняя школа №56. Но какую должность занимает Олеся, не уточняется.
Волонтеры и полиция ищут горожанку уже вторую неделю и просят помощи у жителей Челябинска.
ПРИМЕТЫ
Рост 170-175 см, худощавое телосложение. Крашеные светлые волосы ниже плеч. На вид 35-40 лет. Была одета в темно-синюю куртку с белой молнией, оранжевую футболку и синие джинсы.
ВАЖНО
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, обратитесь в полицию по телефону 102 или волонтерам по телефонам 8-951-455-13-17, 8-9000-955-267 (Татьяна).
ИСТОЧНИК KP.RU