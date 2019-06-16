2019-06-16T14:31:37+03:00
Происшествия

«Ушла с работы, но домой не вернулась»: в Челябинске вторую неделю ищут пропавшую сотрудницу школы

Волонтеры и полиция просят помощи в поисках
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Олеся Мухаметшина пропала без вести в пятницу, 7 июня. Фото: "Легион Спас".Олеся Мухаметшина пропала без вести в пятницу, 7 июня. Фото: "Легион Спас".
Изменить размер текста:

Олеся Мухаметшина пропала без вести 7 июня. Примерно в 10 часов утра она вышла с работы, но домой так и не вернулась.

По данным волонтерского движения «Легион Спас», 39-летняя пропавшая работает по адресу ул. Кузнецова, 33. Здесь расположена средняя школа №56. Но какую должность занимает Олеся, не уточняется.

Волонтеры и полиция ищут горожанку уже вторую неделю и просят помощи у жителей Челябинска.

ПРИМЕТЫ

Рост 170-175 см, худощавое телосложение. Крашеные светлые волосы ниже плеч. На вид 35-40 лет. Была одета в темно-синюю куртку с белой молнией, оранжевую футболку и синие джинсы.

ВАЖНО

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, обратитесь в полицию по телефону 102 или волонтерам по телефонам 8-951-455-13-17, 8-9000-955-267 (Татьяна).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Магнитогорска сорвался с четвертого этажа, пытаясь спуститься по простыням
Мать с двумя детьми перевернулась на иномарке в Челябинской области
Жителей Челябинска привьют от кори и бешенства перед саммитами ШОС и БРИКС
Силовики провели зачистки на китайских фермах под Челябинском
Трамвай смял иномарку в Челябинске
«Би-2» и Валерия дадут бесплатный концерт в Челябинской области
Полиция накрыла наркопритон в квартире на ул. Новороссийской в Челябинске
В полиции опровергли информацию о брошенных ящиках с боеприпасами в Челябинске
«Не помоешь, не поешь»: пользователей соцсетей умилила чистоплотная росомаха в Челябинском зоопарке
«Все подъезды и остановки испортили»: жителей Кургана возмутила «агрессивная» реклама шоу
Автохам из Челябинска возмутил пешеходов в Крыму
Оперативники поймали жителя Челябинской области, который расплачивался в магазинах чужой карточкой
Полиция задержала в Челябинске иностранца, скрывающегося от жены
Застенки НКВД в центре Челябинска: вход в подземелье нашли во время ремонта театра
Грозовой фронт накроет Челябинскую область
Суслик в ботаническом саду ЧелГУ попал на видео
Стали известны имена еще трех кандидатов в губернаторы Челябинской области
Полицейская погоня в микрорайоне под Челябинском попала на видео
С похищенным в Челябинске четырехлетним мальчиком работают психологи
На Южном Урале ждут красивые грозы
На открытии Бажовского фестиваля в Челябинской области сыграет старейший симфонический оркестр из Германии
На спортивную площадку под Курганом завезли песок с трупом собаки
В Челябинске откроют еще одну поликлинику для взрослых
Променял хоккей на бильярд: Андрей Назаров открыл в Челябинске собственный спортивный бар
Легковушка протаранила павильон шиномонтажки в Челябинской области