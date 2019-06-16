«Ушла с работы, но домой не вернулась»: в Челябинске вторую неделю ищут пропавшую сотрудницу школы

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-16T14:31:37+03:00

Олеся Мухаметшина пропала без вести в пятницу, 7 июня. Фото: "Легион Спас".

Волонтеры и полиция просят помощи в поисках

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Олеся Мухаметшина пропала без вести 7 июня. Примерно в 10 часов утра она вышла с работы, но домой так и не вернулась.

По данным волонтерского движения «Легион Спас», 39-летняя пропавшая работает по адресу ул. Кузнецова, 33. Здесь расположена средняя школа №56. Но какую должность занимает Олеся, не уточняется.

Волонтеры и полиция ищут горожанку уже вторую неделю и просят помощи у жителей Челябинска.

ПРИМЕТЫ

Рост 170-175 см, худощавое телосложение. Крашеные светлые волосы ниже плеч. На вид 35-40 лет. Была одета в темно-синюю куртку с белой молнией, оранжевую футболку и синие джинсы.

ВАЖНО

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, обратитесь в полицию по телефону 102 или волонтерам по телефонам 8-951-455-13-17, 8-9000-955-267 (Татьяна).

ИСТОЧНИК KP.RU