Жителей Челябинска привьют от кори и бешенства перед саммитами ШОС и БРИКС
В Челябинске перед саммитами ШОС и БРИКС начнется массовая вакцинация против опасных заболеваний. Прививки получат не каждый житель поголовно, а только те, кто так или иначе будет привлекаться к работе на саммитах. Постановление подписал главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. Оно опубликовано на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.
— Вакцинация проводится для снижения риска массовой заболеваемости, — объясняет Семенов в документе.
Среди попадающих под вакцинацию числятся:
— коммунальщики;
— медики;
— работники сферы обслуживания;
— бойцы ЧОП;
— сотрудники вокзала и аэропорта;
— работники спортивных и культурных учреждений;
— повара и официанты;
— волонтеры.
От каких заболеваний привьют:
— корь;
— краснуха;
— брюшной тиф;
— дифтерия;
— гепатит А и гепатит В;
— энцефалит;
— грипп;
— менингококковая инфекция;
— бешенство.
Напомним, саммиты ШОС и БРИКС планируется провести в Челябинске летом 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU