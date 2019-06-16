Жителей Челябинска привьют от кори и бешенства перед саммитами ШОС и БРИКС

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-16T14:49:32+03:00

Прививки сделают тем, кто так или иначе задействован в работе саммитов. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

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В Челябинске перед саммитами ШОС и БРИКС начнется массовая вакцинация против опасных заболеваний. Прививки получат не каждый житель поголовно, а только те, кто так или иначе будет привлекаться к работе на саммитах. Постановление подписал главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. Оно опубликовано на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

— Вакцинация проводится для снижения риска массовой заболеваемости, — объясняет Семенов в документе.

Среди попадающих под вакцинацию числятся:

— коммунальщики;

— медики;

— работники сферы обслуживания;

— бойцы ЧОП;

— сотрудники вокзала и аэропорта;

— работники спортивных и культурных учреждений;

— повара и официанты;

— волонтеры.

От каких заболеваний привьют:

— корь;

— краснуха;

— брюшной тиф;

— дифтерия;

— гепатит А и гепатит В;

— энцефалит;

— грипп;

— менингококковая инфекция;

— бешенство.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС планируется провести в Челябинске летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU