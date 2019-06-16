Мать с двумя детьми перевернулась на иномарке в Челябинской области
Жительница Челябинской области погибла в ДТП на трассе на Южном Урале. Авария произошла вечером в пятницу, 14 июня, в Верхнеуральском районе.
«Субару» съехала в кювет и опрокинулась. За рулем иномарки была 34-летняя женщина. По данным полиции, она не справилась с управлением на изгибе дороги. Видимо, слишком поздно сбросила скорость.
— Женщина погибла на месте. С ней в салоне находились двое ее детей — восьми и шести лет. У них легкие травмы, госпитализация не потребовалась, — рассказали корреспонденту «КП»-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Судя по всему, детей спасло то, что оба были в автокреслах. После жуткой трагедии им понадобится помощь психологов.
В полиции отметили, что у погибшей матери не было водительских прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU