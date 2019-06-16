Житель Магнитогорска сорвался с четвертого этажа, пытаясь спуститься по простыням

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-16T16:18:42+03:00

Он связал белье, но не удержался на высоте

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О нелепом ЧП рассказали очевидцы в соцсетях. История случилась в Магнитогорске 14 июня на ул. Сиреневой. Местный житель решил выбраться из квартиры на четвертом этаже через балкон.

— Он связал несколько простыней и стал по ним спускаться. Но не удержался и упал вниз головой, — сообщили очевидцы.

На место происшествия вызвали скорую. Медики увезли пострадавшего в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

Магнитогорцы гадают, зачем бедняге понадобилась выбираться из квартиры таким способом. Возможно, он был сильно пьян.

Очевидцы также обратили внимание, что гулявшие во дворе дети подбежали к пострадавшему и стали снимать его на телефоны.

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ИСТОЧНИК KP.RU