Битумовоз с отказавшими тормозами протаранил фуру в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-16T16:54:24+03:00

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На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись два большегруза, начался пожар. Авария случилась 16 июня в 17:50 по местному времени неподалеку от Юрюзани. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление дорог «Южный Урал».

По данным ведомства, у битумовоза отказали тормоза. Водитель не смог остановить тяжелую машину и врезался в фуру. После этого битумовоз загорелся.

— В ДТП пострадал один человек. У него легкие травмы, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Управление дорог «Южный Урал».

Движение на участке перекрыто. Объехать можно через Катав-Ивановск.

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ИСТОЧНИК KP.RU