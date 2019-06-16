Битумовоз с отказавшими тормозами протаранил фуру в Челябинской области
На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись два большегруза, начался пожар. Авария случилась 16 июня в 17:50 по местному времени неподалеку от Юрюзани. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Управление дорог «Южный Урал».
По данным ведомства, у битумовоза отказали тормоза. Водитель не смог остановить тяжелую машину и врезался в фуру. После этого битумовоз загорелся.
— В ДТП пострадал один человек. У него легкие травмы, — сообщили в пресс-службе ФКУ «Управление дорог «Южный Урал».
Движение на участке перекрыто. Объехать можно через Катав-Ивановск.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU