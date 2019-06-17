Жительница Челябинска поможет отселить тещу
Жители челябинского поселка Чурилово сфотографировали на уличной доске объявлений необычную листовку. Некая Мария предлагает отселить тещу. Точнее «тещЮ». Случайная ли эта ошибка, или рекламный ход, чтобы обратить внимание, — не понятно.
Оригинальное объявление о продаже однокомнатной квартиры обсудили в соцсети «ВКонтакте». Автор подошла к делу с юмором. Но горожане вступились за тещу.
— Глупо над этим смеяться. Теща — мамка вторая. Ее так же полюбить надо, — прокомментировал Денис Куликов.
— Юмор, к сожалению, печальный. Так у нас мужья не уважают матерей своих жен! А ведь именно они им родили и воспитали ту женщину, в которую они влюбились, — написала Надежда Гавриленко.
— Только у русских теща — враг и губитель семьи. Хотя без ее помощи и тепла не обходится почти ни одна российская семья. В Европе «тещи» заняты только собой, — подметила Ольга Слащева.
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ИСТОЧНИК KP.RU