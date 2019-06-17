2019-06-17T04:02:12+03:00
Общество

Жительница Челябинска поможет отселить тещу

Такое объявление обсуждают в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Объявление в поселке Чурилово. Фото: соцсетиОбъявление в поселке Чурилово. Фото: соцсети
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Жители челябинского поселка Чурилово сфотографировали на уличной доске объявлений необычную листовку. Некая Мария предлагает отселить тещу. Точнее «тещЮ». Случайная ли эта ошибка, или рекламный ход, чтобы обратить внимание, — не понятно.

Оригинальное объявление о продаже однокомнатной квартиры обсудили в соцсети «ВКонтакте». Автор подошла к делу с юмором. Но горожане вступились за тещу.

— Глупо над этим смеяться. Теща — мамка вторая. Ее так же полюбить надо, — прокомментировал Денис Куликов.

— Юмор, к сожалению, печальный. Так у нас мужья не уважают матерей своих жен! А ведь именно они им родили и воспитали ту женщину, в которую они влюбились, — написала Надежда Гавриленко.

— Только у русских теща — враг и губитель семьи. Хотя без ее помощи и тепла не обходится почти ни одна российская семья. В Европе «тещи» заняты только собой, — подметила Ольга Слащева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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