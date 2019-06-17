Авария с такси образовала пробку в час пик в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-17T07:29:25+03:00

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Сегодня утром, 17 июня, автомобиль такси попал в ДТП. Авария произошла на улице Труда неподалеку от зоопарка.

— Столкнулись такси и иномарка. Очевидно, кто-то не пропустил другого во время поворота. У обеих машин разбит капот, кругом осколки. Но «скорой» или полиции нет, значит, все живы, — рассказали очевидцы корреспонденту «КП-Челябинск».

По словам очевидцев, все живы.Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на улице Труда сейчас пробка от ТРК «Родник» до зоопарка. Скорость движения здесь — 7 км/ч. Так же машины стоят на улице Северо-Крымская в сторону Труда.

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ИСТОЧНИК KP.RU