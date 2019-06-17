Чистомэн и его соратники навели порядок в опасном районе Челябинска
Челябинский супергерой Чистомэн, а по паспорту Артур Сиразеев, организовал масштабную уборку на Заячьем острове в Челябинске. В минувшую субботу, 15 июня, волонтеры собрали здесь примерно 200 мешков мусора.
— Я пригласил на рейд всех желающих. В итоге пришли около 50 человек. Благодарен всем! — рассказал Чистомэн.
Заячий остров, расположенный на реке Миасс в Калининском районе Челябинска, пользуется дурной славой. Это место называют по-настоящему опасным. Здесь часто можно встретить пьяные компании, пирующие в кустах. Несколько раз в этом районе нападали на людей. Тихое место усеяно наркоманскими шприцами.
Челябинские общественники несколько раз поднимали тему о благоустройстве Заячьего острова. Но никому из инвесторов он неинтересен — остров расположен неподалеку от промзоны.
Чистомэн — популярный в городе персонаж. Неравнодушный челябинец Артур Сиразеев создал образ супергероя, который занимается субботниками. За несколько лет существования Чистомэн обрел тысячи поклонников.
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ИСТОЧНИК KP.RU