2019-06-17T08:13:17+03:00
Происшествия

Молодой южноуралец инсценировал ограбление собственного дома, чтобы стащить деньги у бабушки

Он сознался на допросе в полиции
Сергей УФИМЦЕВ
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Полиция задержала внука, ограбившего собственную бабушку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.Полиция задержала внука, ограбившего собственную бабушку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
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80-летняя жительница Челябинской области пожаловалась в полицию на ограбление. История случались на днях под Карталами — в поселке Новониколаевка. Бабушка заявила, что у нее украли 19 тыс. руб.

Оперативники уголовного розыска быстро нашли подозреваемого. На допросе они раскололи внука потерпевшей, который живет вместе с ней. 24-летний парень во всем сознался. Он рассказал, что стащил у пенсионерки деньги и инсценировал ограбление.

— Когда старушки не было дома, подозреваемый взломал замок на входных дверях и ушел. А потом вернулся домой вместе с бабушкой и «обнаружил» кражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Припрятанные на черный день деньги молодой аферист собирался прокутить. Старушка не стала забирать заявление из полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Внука отпустили домой к бабушке под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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