Иномарка насмерть сбила девушку на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-17T08:38:13+03:00

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Легковушка «Хендай Солярис» на высокой скорости сбила пешехода, оказавшегося на проезжей части. Авария произошла 15 июня на трассе М-5 «Москва-Челябинск» в Чебаркульском районе. На часах было 00:30. Водитель попросту слишком поздно заметил пешехода в темноте и не успел затормозить или уйти на другую полосу.

Под колеса попала 25-летняя девушка.

— Она погибла на месте ДТП. За рулем иномарки был 29-летний водитель. Он сам вызвал скорую и полицию, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства аварии. Водителю может грозить уголовное дело за гибель человека в ДТП. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU