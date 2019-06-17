2019-06-17T09:29:10+03:00
Общество

Огородившие пляж на озере Увильды бизнесмены пошли на «компромисс» с народом

Прокуратура тем временем требует вернуть берег в собственность государства
Лидия ПЕСКОВА
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Забор растянулся на несколько километров. Фото: соцсети.Забор растянулся на несколько километров. Фото: соцсети.
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Больше года простые люди, чиновники и прокуратура сражаются с бизнесменами из Челябинска, которые огородили народный пляж на Увильдах. Когда-то предприниматели получили пляж в собственность, а теперь ввели плату за отдых на берегу.

Летом 2018 года прокуратура Аргаяшского района потребовала через суд вернуть народный пляж государству. Большая часть земли находится в пределах 20 метров от уреза воды — это зона свободного доступа, ее запрещено передавать в частные руки. В мае 2019 года Аргаяшский суд постановил открыть доступ к воде, разобрав часть забора с одного края. Однако землю оставили в руках предпринимателей.

— Прокуратура района уже подала апелляцию. Мы настаиваем на требованиях первоначального иска: землю нужно вернуть государству. После 5 июля дело передадут для дальнейшего рассмотрения в Челябинский областной суд, — рассказала КП-Челябинск заместитель прокурора Аргаяшского района Ирина Глазырина.

Решение суда первой инстанции до сих пор не исполнено. Но бизнесмены решили пойти на «компромисс»: они предложили сделать калитку для местных жителей, а ключ от замка повесить в администрации села Кузнецкое. Местные жители возмущены таким предложением.

Однако разобрать забор можно лишь после того, как дело рассмотрит Челябинский областной суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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