2019-06-17T09:29:55+03:00
Общество

В мэрии Челябинска раскритиковали районы за некошеную траву

Глава города Владимир Елистратов уверен: исполняется треть от плана
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске ленятся косить траву.В Челябинске ленятся косить траву.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 17 июня, на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Владимир Елистратов раскритиковал главы районов за некошеную траву. Город зарос сорняком.

— В Челябинске выкашивается только 30% травы от запланированного объема, — сказал Владимир Елистратов. — На мой взгляд, это очень мало. Отставание от плана недопустимо.

Но главы районных администраций заверили, что кошение идет по плану. Видимо, трава и сорняки растут неимоверно быстро.

Кстати, в этом году в Центральном районе клумбы украсили многолетники кустарниками. Например, кустами хосты. Это пышное декоративное растение с сочными листьями разного оттенка зеленого. Хорошо переносит уральские морозы.

Еще один новосел - дерен белый. Это декоративный кустарник, нетребовательный в уходе; может расти как в тени, так и на солнце. Настоящее городское растение!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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