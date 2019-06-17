2019-06-17T09:42:55+03:00
Общество

В Магнитогорске с автомобильных дорог пропали камеры видеофиксации

«Комсомолка» выяснила, что произошло
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Магнитогорские любители погонять больше не боятся штрафов с камер. В начале июня в городе исчезли все комплексы видеофиксации нарушений ПДД. При этом знаки, предупреждающие о видеонаблюдении остались. По какой причине это произошло — неизвестно. Официально ситуацию никто не комментирует.

Между тем магнитогорцы активно обсуждают отсутствие камер в социальных сетях. Одни уверенно пишут о том, что на место старых поставят более современные устройства. Другие утверждают, что областное правительство не продлило контракт с компанией, занимающейся обслуживанием системы видеофиксации на дорога Магнитогорска.

Корреспондент «КП» попыталась выяснить, что произошло с камерами ГИБДД.

— Все наши системы видеофиксации, установленные в Магнитотгорске, на месте. Информацию об их количестве мы не сообщаем, — рассказали в челябинском Центре Обработки Вызовов Системы 112 — «Безопасный Регион».

По словам специалистов центра Магнитоогорск остался без камер частной нижегородской компании «Аэль-РТС», у которой был заключен договор на комплексное обслуживание с правительством Челябинской области. В этом году нижегородцы проиграли тендер. Победа досталась компании «Мегафон».

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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