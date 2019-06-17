2019-06-17T10:29:51+03:00
Происшествия

Замначальника полиции из Челябинской области попал под уголовное дело за харасмент

С работы его уволили
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
На замначальника полиции возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВАНа замначальника полиции возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Под следствием оказался замруководителя полицией Чебаркуля. Он проходит по делу по статье за понуждение к действиям сексуального характера. Якобы начальник домогался к сотрудницам отдела. О возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

В полиции сообщили, что в курсе инцидента. Служба собственной безопасности обнаружила факт превышения должностных полномочий. Все свои наработки передали в следственный комитет, поскольку этот раздел уголовного кодекса находится в их ведении.

— В связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел, сотрудник уволен по отрицательным мотивам. К его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в Челябинской области гремел еще один скандал, связанный с домогательствами в полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинская область не вошла в топ-5 регионов по числу заболевших раком людей
Челябинцы сами попросили власти установить шумозащитные экраны
В Магнитогорске с автомобильных дорог пропали камеры видеофиксации
В мэрии Челябинска раскритиковали районы за некошеную траву
Огородившие пляж на озере Увильды бизнесмены пошли на «компромисс» с народом
На Кировке разбирают новогодние конструкции
Иномарка насмерть сбила девушку на трассе в Челябинской области
Молодой южноуралец инсценировал ограбление собственного дома, чтобы стащить деньги у бабушки
В Челябинске остановилось движение трамваев из-за иномарки на путях
Чистомэн и его соратники навели порядок в опасном районе Челябинска
Авария с такси образовала пробку в час пик в центре Челябинска
Жителей Челябинской области призывают помочь восстановить музей в нацпарке «Таганай»
Обыски в мужском спа-салоне в центре Челябинска обернулись уголовным делом
Жительница Челябинска поможет отселить тещу
Автомобилист осквернил дорожную камеру в Челябинской области и снял это на видео
Детскую песочницу в Магнитогорске засыпали разбитыми тарелками
Битумовоз с отказавшими тормозами протаранил фуру в Челябинской области
Житель Магнитогорска сорвался с четвертого этажа, пытаясь спуститься по простыням
Мать с двумя детьми перевернулась на иномарке в Челябинской области
Жителей Челябинска привьют от кори и бешенства перед саммитами ШОС и БРИКС
«Ушла с работы, но домой не вернулась»: в Челябинске вторую неделю ищут пропавшую сотрудницу школы
Силовики провели зачистки на китайских фермах под Челябинском
Трамвай смял иномарку в Челябинске