Замначальника полиции из Челябинской области попал под уголовное дело за харасмент

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-17T10:29:51+03:00

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Под следствием оказался замруководителя полицией Чебаркуля. Он проходит по делу по статье за понуждение к действиям сексуального характера. Якобы начальник домогался к сотрудницам отдела. О возбуждении уголовного дела сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

В полиции сообщили, что в курсе инцидента. Служба собственной безопасности обнаружила факт превышения должностных полномочий. Все свои наработки передали в следственный комитет, поскольку этот раздел уголовного кодекса находится в их ведении.

— В связи с совершением проступка, порочащего честь органов внутренних дел, сотрудник уволен по отрицательным мотивам. К его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее в Челябинской области гремел еще один скандал, связанный с домогательствами в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU