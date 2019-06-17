Челябинская область не вошла в топ-5 регионов по числу заболевших раком людей
Минздрав России озвучил пятерку регионов, которые в 2018-м году показали самые высокие показатели распространенности злокачественных образований. Челябинская область не вошла в этот печальный список, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
В пятерку лидеров попали:
— Курская область;
— Мордовия;
— Краснодарский край;
— Калужская область;
— Псковская область.
По данным Минздрава, распространенность злокачественных новообразований в России за последние десять лет увеличилась почти на 40%. Вместе с тем растет продолжительность жизни заболевших раком людей.
В Челябинской области показатель заболеваемости онкологией в 2018 году составил 465 случаев на 100 тыс. человек. За 15 лет заболеваемость выросла в 1,7 раза, а смертность осталась на прежнем уровне.
Чтобы сделать лечение более эффективным, на Южном Урале сейчас меняют маршрутизацию пациентов. Взят курс на то, чтобы люди лечились в специализированных центрах, где есть хорошие специалисты и необходимая техника.
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ИСТОЧНИК KP.RU