2019-06-17T11:38:27+03:00
Общество

Челябинская область не вошла в топ-5 регионов по числу заболевших раком людей

Хотя за последние 15 лет заболеваемость выросла в 1,7 раза
Лидия ПЕСКОВА
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На Южном Урале лечение больных с онкологией - прерогатива специализированных центров.На Южном Урале лечение больных с онкологией - прерогатива специализированных центров.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав России озвучил пятерку регионов, которые в 2018-м году показали самые высокие показатели распространенности злокачественных образований. Челябинская область не вошла в этот печальный список, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

В пятерку лидеров попали:

— Курская область;

Мордовия;

— Краснодарский край;

— Калужская область;

— Псковская область.

По данным Минздрава, распространенность злокачественных новообразований в России за последние десять лет увеличилась почти на 40%. Вместе с тем растет продолжительность жизни заболевших раком людей.

В Челябинской области показатель заболеваемости онкологией в 2018 году составил 465 случаев на 100 тыс. человек. За 15 лет заболеваемость выросла в 1,7 раза, а смертность осталась на прежнем уровне.

Чтобы сделать лечение более эффективным, на Южном Урале сейчас меняют маршрутизацию пациентов. Взят курс на то, чтобы люди лечились в специализированных центрах, где есть хорошие специалисты и необходимая техника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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