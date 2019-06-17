Открытая поликлиника на площади Революции ждет пациентов до вечера пятницы
Проект «Территория здоровья» на площади Революции будет работать до пятницы, 21 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.
— На площади все желающие могут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела. Отвечать на вопросы посетителей будут терапевт и инструктор по ЛФК. Также свои рекомендации по гигиене полости рта даст стоматолог, — замечают в минздраве.
В определенные дни на площадке также появятся узкие специалисты, среди которых: эндокринолог, кардиолог, пульмонолог. А в среду, 19 июня, с 9.00 до 13.00 тут же горожане смогут сдать кровь.
Площадка работает каждый день до 21 июня с 12.00 до 16.00. Для прохождения флюорографии нужен паспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU