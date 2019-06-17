Четырехлетний Миша Лыков, которого похитил биологический отец, едет домой

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-17T14:33:14+03:00

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За поисками Миши следила вся область. 9 июня его посреди бела дня похитил родной отец. Ребенка искали родственники, волонтеры и силовики. В субботу, 15 июня, в областном главке объявили, что мальчик найден. Его обнаружили за пределами Челябинской области. Он был один в лесу.

— С сыном все хорошо. Он сейчас с моим мужем. Я еще его сама не видела: было много формальностей, освидетельствование и прочее. Но они уже едут домой. В полиции меня попросили не сообщать подробности, они продолжают работу, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» Светлана Лыкова.

Биологического отца ребенка еще не задержали. Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на 12 лет.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/714197" frameborder="0"></iframe> Похищение ребенка в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU