Четырехлетний Миша Лыков, которого похитил биологический отец, едет домой
За поисками Миши следила вся область. 9 июня его посреди бела дня похитил родной отец. Ребенка искали родственники, волонтеры и силовики. В субботу, 15 июня, в областном главке объявили, что мальчик найден. Его обнаружили за пределами Челябинской области. Он был один в лесу.
— С сыном все хорошо. Он сейчас с моим мужем. Я еще его сама не видела: было много формальностей, освидетельствование и прочее. Но они уже едут домой. В полиции меня попросили не сообщать подробности, они продолжают работу, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» Светлана Лыкова.
Биологического отца ребенка еще не задержали. Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на 12 лет.
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Похищение ребенка в Челябинске.
ИСТОЧНИК KP.RU