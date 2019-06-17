2019-06-17T14:33:14+03:00
Общество

Четырехлетний Миша Лыков, которого похитил биологический отец, едет домой

С мальчиком все в порядке
Валентина ВАГАНОВА
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Ребенка искали почти неделю. Фото: семейный архивРебенка искали почти неделю. Фото: семейный архив
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За поисками Миши следила вся область. 9 июня его посреди бела дня похитил родной отец. Ребенка искали родственники, волонтеры и силовики. В субботу, 15 июня, в областном главке объявили, что мальчик найден. Его обнаружили за пределами Челябинской области. Он был один в лесу.

— С сыном все хорошо. Он сейчас с моим мужем. Я еще его сама не видела: было много формальностей, освидетельствование и прочее. Но они уже едут домой. В полиции меня попросили не сообщать подробности, они продолжают работу, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» Светлана Лыкова.

Биологического отца ребенка еще не задержали. Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на 12 лет.

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Похищение ребенка в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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