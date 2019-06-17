2019-06-17T13:13:17+03:00
Общество

Жителей Челябинска рассмешил пандус для инвалидов-паркурщиков

Неправильная конструкция украшает крыльцо новостройки на Северо-Западе
Лидия ПЕСКОВА
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Алле, ап! Фото: Александр Полушкин.Алле, ап! Фото: Александр Полушкин.
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Житель Челябинска Александр Полушкин выложил в социальные сети фотографию пандуса, над которым уже смеется весь город, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Конструкция находится в новостройке на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина (это Северо-Запад Челябинска). Судя по фото, не так давно в доме открыли торговую точку. К ней ведут около десяти высоких ступенек. А для удобства инвалидов-колясочников и мам с детьми к лестнице подвели широкий пандус. Правда, огородили его не по правилам.

Фото: Александр Полушкин.

Фото: Александр Полушкин.

У пандуса нет перил по бокам. Если на улице будет скользко, с этакой горки можно упасть. Правда, это еще полбеды! Там, где с пандуса нужно заезжать на крыльцо, установлено металлическое ограждение. Чтобы преодолеть забор, придется лезть поверху или прыгать.

— Пандус для инвалидов-паркурщиков! — шутят в соцсетях горожане.

Но, если честно, совсем не смешно. Ведь для кого-то этот подъемник единственный шанс оказаться у цели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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