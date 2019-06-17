Жителей Челябинска рассмешил пандус для инвалидов-паркурщиков
Житель Челябинска Александр Полушкин выложил в социальные сети фотографию пандуса, над которым уже смеется весь город, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
Конструкция находится в новостройке на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина (это Северо-Запад Челябинска). Судя по фото, не так давно в доме открыли торговую точку. К ней ведут около десяти высоких ступенек. А для удобства инвалидов-колясочников и мам с детьми к лестнице подвели широкий пандус. Правда, огородили его не по правилам.
Фото: Александр Полушкин.
У пандуса нет перил по бокам. Если на улице будет скользко, с этакой горки можно упасть. Правда, это еще полбеды! Там, где с пандуса нужно заезжать на крыльцо, установлено металлическое ограждение. Чтобы преодолеть забор, придется лезть поверху или прыгать.
— Пандус для инвалидов-паркурщиков! — шутят в соцсетях горожане.
Но, если честно, совсем не смешно. Ведь для кого-то этот подъемник единственный шанс оказаться у цели.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU