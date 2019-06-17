2019-06-17T14:35:24+03:00
Общество

Любителям прогулок в лесах Челябинской области угрожает дикий медведь

В национальном парке «Зюраткуль» заметили следы огромного хищника
Лидия ПЕСКОВА
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С таким животным лучше не встречаться. Фото: НП "Зюраткуль".С таким животным лучше не встречаться. Фото: НП "Зюраткуль".
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В национальном парке «Зюраткуль» закрыли туристический маршрут до горы Уван. Дело в том, что неподалеку от того места, где ходят люди, обнаружили следы огромного медведя, сообщает газета «Южноуральская панорама».

— Ни один самый умный совет не дает 100-процентной гарантии безопасности при встрече с медведем. Однако если такое произошло, главное — сохранять хладнокровие, — говорят в парке.

Когда снимут запрет на прогулки до горы Уван, пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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