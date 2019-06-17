Из следственного изолятора в Челябинске заключенных отпустили в отпуск

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-17T14:14:13+03:00

За хорошее поведение заключенных могут отпустить в отпуск. Фото: пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области

В учреждении считают, что это помогает поддерживать связи на воле и еще сильнее стимулирует к исправлению

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Двух осужденных, которые отбывают наказание в СИЗО №3, отпустили домой на несколько дней. Они сидят за нетяжкие статьи, нарушений на зоне не получали. По новым правилам, администрация изолятора может дать им кратковременный отпуск. После него арестанты обязаны вернуться и отбыть остаток срока.

Также в изоляторе прошел день открытых дверей.

— Гостей ждал сюрприз: концерт под открытым небом. Программу открыло выступление хора, состоящего из осужденных мужчин и женщин. Для недавно созданного коллектива оно стало дебютным. Музыкантов встречали очень тепло. Репертуар хора разнообразный: от «Любэ» до рэпера Басты, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Несколько человек спели сольно. Осужденный Роман посвятил песню маме, а осужденная Камила своему сыну. Трогательные слова не оставили равнодушным: некоторые не смогли сдержать слез.

— Дни открытых дверейпроводятся регулярно. Они направлены на восстановление социально-полезных связей осужденных. Такие мероприятия дают возможность родственникам увидеть своими глазами условия отбывания наказания, познакомиться с бытом и организацией досуга осужденных, — отметил заместитель начальника СИЗО-3 Сергей Фролов.

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