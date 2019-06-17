Сквер в центре Челябинска защитили от ларьков

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-17T14:23:05+03:00

Уютный уголок в центре города сейчас нельзя ничем застроить. Фото: группа "Челябинский урбанист" vk.com

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18 лет назад на перекрестке улиц Елькина, Тимирязева и Воровского появился скверик, украшенный фонтаном «Пробуждение». В центре его — бронзовая фигура красивой девушки в длинном платье, заплетающей косу.

Зеленый уголок полюбился горожанам: струи воды всегда притягивают людей. Под сенью деревьев хорошо было укрыться в летний зной или поиграть в снежки зимой.

Много попыток было за эти годы построить на раскрученной площадке в самом центре города ресторан, пивбар и торговый ларек.

Чтобы оградить любимый уголок челябинцев от поползновений, депутаты Челябинской городской Думы в понедельник, 17 июня, закрепили за ним особый статус.

- Новый статус означает, что теперь на законодательном уровне на месте сквера запрещено любое строительство, любая застройка, разрешено только обустройство тропиночной сети, а также не воспрещается, а наоборот только приветствуется установка лавочек и освещения, — сказал председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

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