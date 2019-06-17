Из сквера в центре Челябинска пропали качели урбаниста Льва Владова

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-17T15:17:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году в сквере у фонтана «Пробуждение», на пересечении ул. Воровского - Елькина - Тимирязева, появились качели. Команда челябинского урбаниста Льва Владова смонтировала их в подарок челябинцам.

— Мы проанализировали территорию, посмотрели, как ходят люди. Потом нарисовали проект, спроектировали конструкции и изготовили их. Материалы мы покупали за деньги из пожертвований. Глава Советского района Владислав Макаров организовал покраску металлических конструкций. Вот так, быстро и вместе, мы создали пространство, которое дарит эмоции тысячам людей. — написал тогда Владов в соцсетях.

Качели горожанам понравились. На них устраивали романтические фотосессии. С удовольствием качались не только студентки, но и пенсионеры.

И вот новость, которая огорошила поклонников современной городской среды. Качели в скверике сняли. Почему?

— В сквере им. Колющенко ребенок упал с качелей и сломал руку. Чиновников администрации Советского района вызывали в прокуратуру. Наши качели не лицензированные, потому, ради спокойствия чиновников, их демонтировали. Сквер за фонтаном включен в программу благоустройства нынешнего года. Через два месяца в нем установят новые качели, согласно проекта, — сообщил корреспонденту КП-Челябинск урбанист Лев Владов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU