Статистика: в челябинских семьях остается более 30 тысяч «лишних» денег

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-17T15:22:42+03:00

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Список составили аналитики агентства «РИА Рейтинг» . Материальное положение рассчитывали по остатку от зарплаты после минимальных расходов, на основании данных Росстата.

Для расчета взяли семьи с двумя родителями и двумя детьми. Эксперты сложили две средние для региона зарплаты, а затем из них вычли два прожиточных минимума для взрослых и два прожиточных минимума для детей.

Челябинская область оказалась на 29 месте из 85.По статистике у южноуральской семьи с двумя детьми после минимальных обязательных трат остается 30 тысяч рублей в месяц. Это на 14 тысяч рублей меньше общероссийского уровня.

В целом по стране максимально возможный остаток денег в семье с двумя детьми варьируется от 6 тысяч 10 рублей в Кабардино-Балкарии до 128 тысяч 519 рублей в Ямало-Ненецком автономном округе.

— Согласно итогам рейтинга, 2018 год стал одним из лучших для российской экономики за последние несколько лет. По данным Росстата, в 2018 году ВВП вырос на 2,3%, промышленное производство достигло наивысшего темпа роста за шесть лет, розничная торговля — за четыре года, строительство — за 10 лет, — отмечают авторы исследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU