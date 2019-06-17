«Сэкономил на билетах»: курганец доехал до Челябинска на подножке товарного поезда

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-17T16:30:50+03:00

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17-летний студент из столицы Зауралья решил не тратиться на железнодорожные билеты. В путешествие на Южный Урал он отправился на товарняке. На подножке вагона «зацепер» доехал до Челябинска. Однако на обратном пути его заметил машинист встречного поезда. Он сообщил об этом в полицию.

На станции Далматово нарушителя задержали сотрудники линейного отдела.

— Задержанный объяснил свои действия сильным желанием путешествовать. О том, что грузовые поезда не предназначены для перевозки пассажиров, студент знал, но выводов не сделал, — рассказали в пресс-службе Курганского ЛО МВД России на транспорте.

За нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте парень привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 100 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU