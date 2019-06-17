В Челябинске до начала осени ограничат движение по улице Блюхера
На то оно и ограничение, чтобы вводить частичные меры, а не полый запрет. В министерстве дорожного строительства и транспорта Челябинской области корреспонденту газеты КП-Челябинск пояснили, что с 18 июня по 7 сентября вводится ограничение движения автомобилей на улице Блюхера.
Связано ограничение с реконструкцией перекрестка ул. Блюхера — ул. Дарвина. Однако троллейбусное движение сохранится.
С вечера 17 июня до утра 24 июня вводится ограничение движения по Комсомольском проспекту. Причина — проведение ремонтных работ в связи с аварией на тепловых сетях на перекрестке Комсомольского проспекта и ул.Ворошилова.
На дорогах установят ограничительные знаки «Дорожные работы» и «Скорость не выше 40 км/ч».
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ИСТОЧНИК KP.RU