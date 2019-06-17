2019-06-17T16:43:29+03:00
Общество

В Челябинске до начала осени ограничат движение по улице Блюхера

Из-за реконструкции перекрестка Блюхера — Дарвина автомобили на участке ходить не будут. А троллейбусы?
Ольга АНТОНОВА
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Планируя поездки, тщательно продумывайте маршрут.Планируя поездки, тщательно продумывайте маршрут.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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На то оно и ограничение, чтобы вводить частичные меры, а не полый запрет. В министерстве дорожного строительства и транспорта Челябинской области корреспонденту газеты КП-Челябинск пояснили, что с 18 июня по 7 сентября вводится ограничение движения автомобилей на улице Блюхера.

Связано ограничение с реконструкцией перекрестка ул. Блюхера — ул. Дарвина. Однако троллейбусное движение сохранится.

С вечера 17 июня до утра 24 июня вводится ограничение движения по Комсомольском проспекту. Причина — проведение ремонтных работ в связи с аварией на тепловых сетях на перекрестке Комсомольского проспекта и ул.Ворошилова.

На дорогах установят ограничительные знаки «Дорожные работы» и «Скорость не выше 40 км/ч».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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