В Челябинске в районе магазина «Теорема» на неделю ограничат движение
На Комсомольском проспекте возле «Теоремы» вечером 17 июня начались аварийно-ремонтные работы. Транспорт не сможет проехать по участку дороги на пересечении улицы Ворошилова и Комсомольского проспекта. Объезд будет производиться по схеме, согласованной с управлением ГИБДД по Челябинску. Окончание работ запланировано на утро 24 июня.
— Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтов, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок. А также соблюдать правила безопасности вблизи участков ремонта теплосетей, — обращается к горожанам теплосетевая компания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU