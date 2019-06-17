В Челябинске в районе магазина «Теорема» на неделю ограничат движение

СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-17T17:11:20+03:00

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На Комсомольском проспекте возле «Теоремы» вечером 17 июня начались аварийно-ремонтные работы. Транспорт не сможет проехать по участку дороги на пересечении улицы Ворошилова и Комсомольского проспекта. Объезд будет производиться по схеме, согласованной с управлением ГИБДД по Челябинску. Окончание работ запланировано на утро 24 июня.

— Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтов, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок. А также соблюдать правила безопасности вблизи участков ремонта теплосетей, — обращается к горожанам теплосетевая компания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU