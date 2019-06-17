2019-06-17T17:11:20+03:00
Общество

В Челябинске в районе магазина «Теорема» на неделю ограничат движение

Специалисты будут восстанавливать теплосети после аварии
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Окончание ремонта теплосетей запланировано на 24 июняОкончание ремонта теплосетей запланировано на 24 июняФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На Комсомольском проспекте возле «Теоремы» вечером 17 июня начались аварийно-ремонтные работы. Транспорт не сможет проехать по участку дороги на пересечении улицы Ворошилова и Комсомольского проспекта. Объезд будет производиться по схеме, согласованной с управлением ГИБДД по Челябинску. Окончание работ запланировано на утро 24 июня.

— Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным изменениям автомобильных и пешеходных маршрутов вблизи проводимых ремонтов, заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать указанные участки во избежание пробок. А также соблюдать правила безопасности вблизи участков ремонта теплосетей, — обращается к горожанам теплосетевая компания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Цвет настроенья — зеленый. Челябинцы выбрали «окраску» нового общественного транспорта
В Челябинск за незаконные вывески на фасадах ответят владельцы зданий
На Северо-Западе Челябинска насмерть сбили пешехода
В Челябинске до начала осени ограничат движение по улице Блюхера
«Сэкономил на билетах»: курганец доехал до Челябинска на подножке товарного поезда
Статистика: в челябинских семьях остается более 30 тысяч «лишних» денег
Из сквера в центре Челябинска пропали качели урбаниста Льва Владова
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей
Сквер в центре Челябинска защитили от ларьков
Из следственного изолятора в Челябинске заключенных отпустили в отпуск
Получить кэшбек до 4000 рублей просто: «БКС Брокер» запустил новую акцию
Любителям прогулок в лесах Челябинской области угрожает дикий медведь
Жителей Челябинска рассмешил пандус для инвалидов-паркурщиков
Четырехлетний Миша Лыков, которого похитил биологический отец, едет домой
Открытая поликлиника на площади Революции ждет пациентов до вечера пятницы
Челябинская область не вошла в топ-5 регионов по числу заболевших раком
Замначальника полиции из Челябинской области попал под уголовное дело за харасмент
Челябинцы сами попросили власти установить шумозащитные экраны
В Магнитогорске с автомобильных дорог пропали камеры видеофиксации