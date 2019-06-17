2019-06-17T17:26:30+03:00
Происшествия

На Северо-Западе Челябинска насмерть сбили пешехода

Мерседес налетел на человека на перекрестке Университетской набережной и улицы Чичерина
Ольга АНТОНОВА
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На Университетской набережной сбили человека. Фото: группа "Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители" vk.comНа Университетской набережной сбили человека. Фото: группа "Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители" vk.com
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Дорога по Университетской набережной, рассекающая новостройки микрорайона «Академ Риверсайд», похожа на гоночную трассу. Машины здесь носятся на оглушительной скорости. А светофоры установлены на огромном расстоянии друг от друга — на перекрестках Университетской набережной с ул. Молодогвардейцев и ул. Чичерина. Жители домов «где-то посередине» перебегают дорогу на свой страх и риск.

В понедельник, 17 июня, неподалеку от перекрестка Университетской набережной и ул. Чичерина водитель автомобиля «Мерседес» сбил пешехода. От полученных травм 26-летний парень скончался на месте. За рулем иномарки была молодая девушка. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД Челябинска, ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке, на дополнительной полосе.

Соцсети взорвались возмущением.

Александр: «Хорошо бы еще проектировщика дорог сажать. Чудом на Университетской не каждый день сбивают».

Наталья: «Ужасно. Но этого следовало ожидать. Слишком оживленной сделали «университетку». А ответвления без светофоров провоцируют на высокую скорость».

Наталья: «У нас год от года дороги только расширяют. Разве нормально, что часть домов «Академа» отделена от цивилизации скоростной дорогой, через которую переходы только на ул. Чичерина и ул. Молодогвардейцев? Неизбежно будут те, кто перебегают дорогу без перехода».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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