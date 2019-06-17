В Челябинск за незаконные вывески на фасадах ответят владельцы зданий

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-17T18:03:36+03:00

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Восемь тысяч вывесок, изуродовавших фасады зданий нелепицей своего оформления, насчитали депутаты Челябинской городской Думы только на гостевых маршрутах. Ясно, что ни одна из них не вписывается в требования утвержденного дизайн-кода. До саммитов ШОС и БРИКС — год с небольшим, а ликвидирована небольшая часть «некондиции».

На очередном заседании гордумы депутаты внесли изменения в Правила благоустройства.

— Мы приняли изменения к Правилам благоустройства. Теперь за вывески, которые не соответствуют дизайн-коду, будут нести ответственность не только предприниматели, но и фактические владельцы помещений, которые заключили договор с арендаторами. Так как на практике мы столкнулись с «бесхозными» вывесками. И нарушители будут ремонтировать фасады за свой счет, — пояснил корреспонденту КП-Челябинск председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Такая мера, полагают депутаты, воспитает в собственниках зданий ответственное отношение предпринимателей к состоянию своего недвижимого имущества и неравнодушие к облику города в целом.

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ИСТОЧНИК KP.RU