В Челябинск за незаконные вывески на фасадах ответят владельцы зданий
Восемь тысяч вывесок, изуродовавших фасады зданий нелепицей своего оформления, насчитали депутаты Челябинской городской Думы только на гостевых маршрутах. Ясно, что ни одна из них не вписывается в требования утвержденного дизайн-кода. До саммитов ШОС и БРИКС — год с небольшим, а ликвидирована небольшая часть «некондиции».
На очередном заседании гордумы депутаты внесли изменения в Правила благоустройства.
— Мы приняли изменения к Правилам благоустройства. Теперь за вывески, которые не соответствуют дизайн-коду, будут нести ответственность не только предприниматели, но и фактические владельцы помещений, которые заключили договор с арендаторами. Так как на практике мы столкнулись с «бесхозными» вывесками. И нарушители будут ремонтировать фасады за свой счет, — пояснил корреспонденту КП-Челябинск председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.
Такая мера, полагают депутаты, воспитает в собственниках зданий ответственное отношение предпринимателей к состоянию своего недвижимого имущества и неравнодушие к облику города в целом.
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