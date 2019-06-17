В центре Челябинска «Ауди» протаранила УАЗ на парковке: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-17T18:46:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Братьев Кашириных — между комплексом «Европа-Азия» и Торговым центром — столкнулись машины. Очевидцы говорят, что Audi Q3 протаранила «УАЗ-Патриот», что стоял на парковке.

От удара УАЗ врезался в еще два авто и опрокинулся. В это время рядом стояли мужчина и девочка лет 12-и, которые в результате пострадали. Также ранена водитель Audi.

Приехала «неотложка». Помощь пострадавшим стали оказывать сразу на месте ДТП. Девочка громко плакала и кричала.

Владелец УАЗа опасается, что из иномарки может пропасть видео-регистратор, о чем он поведал сотрудникам полиции:

— После аварии сюда приехали двое на черном "Ауди" и ходят вокруг Audi Q3...

По информации ГУ МВД, предварительно в аварии виновата водитель Audi Q3. Началась проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU