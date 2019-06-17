2019-06-17T18:46:13+03:00
Происшествия

В центре Челябинска «Ауди» протаранила УАЗ на парковке: есть пострадавшие

В ДТП столкнулись четыре авто
Андрей СОКОЛОВ
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На улице Братьев Кашириных — между комплексом «Европа-Азия» и Торговым центром — столкнулись машины. Очевидцы говорят, что Audi Q3 протаранила «УАЗ-Патриот», что стоял на парковке.

От удара УАЗ врезался в еще два авто и опрокинулся. В это время рядом стояли мужчина и девочка лет 12-и, которые в результате пострадали. Также ранена водитель Audi.

Приехала «неотложка». Помощь пострадавшим стали оказывать сразу на месте ДТП. Девочка громко плакала и кричала.

Владелец УАЗа опасается, что из иномарки может пропасть видео-регистратор, о чем он поведал сотрудникам полиции:

— После аварии сюда приехали двое на черном "Ауди" и ходят вокруг Audi Q3...

По информации ГУ МВД, предварительно в аварии виновата водитель Audi Q3. Началась проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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