2019-06-18T04:26:02+03:00
Общество

Дикий Запад в Магнитогорске: горожан удивили жених и невеста на лошадях

«Ковбойская» свадьба не только запомнилась всем, но и помогла сэкономить
Ирина КАРЕЛИНА
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Жених и невеста проскакали по Магнитогорску на лошадях. Фото: Антон АнучинЖених и невеста проскакали по Магнитогорску на лошадях. Фото: Антон Анучин
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7 июня в ЗАГСе Магнитогорска было много красивых пар, но все обращали внимание на Екатерину и Василия Коноваловых. Жених был в клетчатой рубашке и ковбойской шляпе. А невеста — в шикарном ярком платье с широким кожаным поясом. Будто из крутого вестерна.

— Интересовались прохожие, останавливались автомобили. Все фотографировали наших молодоженов, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» подруга невесты Анна.

Она помогала организовать эту необычную свадьбу. Готовились три месяца. Молодые хотели что-нибудь необычное. А такая стилизация еще и помогла сэкономить деньги.

Свадьба в стиле «Дикий Запад». Фото: Антон Анучин

Свадьба в стиле «Дикий Запад». Фото: Антон Анучин

— Красивое свадебное платье стоит в среднем тысяч 40. У нас наряд невесты обошелся в 25 тыс. руб. Мы пригласили одних из лучших в Магнитогорске фотографа и ведущего. И они сделали нам хорошую скидку, потому что им самим было интересно работать на таком мероприятии.

Гости тоже сэкономили, так как не пришлось покупать дорогие вечерние наряды. Джинсы есть у всех. Шляпы, платки и игрушечные пистолеты мы подготовили, — поделилась Анна.

Какой же Дикий Запад без лошадей? Молодые проскакали на конях по полю и устроили фотосессию. Интересными кадрами они поделились в городской группе «ВКонтакте». Мнения подписчиков разделились: кто-то поддерживает традицию белого платья, а кто-то — за то, чтобы каждая свадьба была индивидуальной и яркой.

Прекрасная и яркая невеста. Фото: Антон Анучин

Прекрасная и яркая невеста. Фото: Антон Анучин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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