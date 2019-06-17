2019-06-17T20:38:45+03:00
Общество

Ваню Фокина пригласили в шоу «Лучше всех»

Известный на всю страну малыш из Магнитогорска участвовал в церемонии награждения премией «Призвание»
Ольга АНТОНОВА
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Семья Фокиных, спастели и медики на церемонии премии "Призвание". Фото: mchsmedia.ruСемья Фокиных, спастели и медики на церемонии премии "Призвание". Фото: mchsmedia.ru
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Он — молодец, наш герой. Ванюшку не смутил и полный зал народу, и яркий свет софитов. Потому что рядом — мама и папа. Известный на всю страну малыш из Магнитогорска Ваня Фокин вместе с родителями и старшим братом участвовал в церемонии награждения высшей премией для медиков — «Призвание».

В этом году учреждена новая номинация — «Специальная премия врачам, оказывающим помощь во время войн, террористических актов, стихийных бедствий и катастроф». Ее вручили не только бригадам врачей из Магнитогорска, Челябинска и Москвы, но и спасателям, отыскавшим ребенка среди бетонного крошева разрушенного дома № 164 по пр. К. Маркса. Вместе со спасателями на сцену вышел служебный пес по кличке Хазар: он тоже искал мальчика под завалами.

Со сцены отец Ивана, Евгений Фокин, поблагодарил спасателей и врачей за жизнь, подаренную его мальчику. И поделился радостью: Ванечка начал ходить! И это тоже - заслуга врачей, которые неустанно занимаются с Ваней.

Ванюшка очаровал известного телеведущего Максима Галкина. Он пригласил его и старшего брата Диму участвовать в популярном проекте «Лучше всех!». Галкин вручил братьям две медали «Лучше всех!» и рюкзаки со сладостями.

Но мы-то и так знаем, что семья Фокиных — лучше всех.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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