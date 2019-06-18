Улитка доехала автостопом из Крыма в Челябинск

СЕГОДНЯ 04:27 2019-06-18T04:27:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Создатель группы «Парковый Челябинск» в ВК Дмитрий Григорчик опубликовал на своей странице в соцсети забавный пост. Но в этот раз не о своем любимом микрорайоне, а об... улитке-путешественнице.

— Крымская улитка так хотела в Челябинск, что в первый день нашего отдыха в Крыму поселилась на бампере автомобиля, объездила с нами весь Крым, и успешно добралась до Челябинска. Честно, думал, что она спрыгнет с борта по дороге, но нет, доехала. Отдохнув с дороги несколько часов, пошла осматривать Челябинск, — написал Дмитрий.

Крымская улитка. Фото: Дмитрий Григорчик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU