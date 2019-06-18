Улитка доехала автостопом из Крыма в Челябинск
Создатель группы «Парковый Челябинск» в ВК Дмитрий Григорчик опубликовал на своей странице в соцсети забавный пост. Но в этот раз не о своем любимом микрорайоне, а об... улитке-путешественнице.
— Крымская улитка так хотела в Челябинск, что в первый день нашего отдыха в Крыму поселилась на бампере автомобиля, объездила с нами весь Крым, и успешно добралась до Челябинска. Честно, думал, что она спрыгнет с борта по дороге, но нет, доехала. Отдохнув с дороги несколько часов, пошла осматривать Челябинск, — написал Дмитрий.
Крымская улитка. Фото: Дмитрий Григорчик.
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