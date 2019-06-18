2019-06-18T04:27:33+03:00
Дом. Семья

Улитка доехала автостопом из Крыма в Челябинск

И поселилась в «Парковом»
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Улитка переехала из Крыма в Челябинск. Фото: Дмитрий Григорчик.Улитка переехала из Крыма в Челябинск. Фото: Дмитрий Григорчик.
Изменить размер текста:

Создатель группы «Парковый Челябинск» в ВК Дмитрий Григорчик опубликовал на своей странице в соцсети забавный пост. Но в этот раз не о своем любимом микрорайоне, а об... улитке-путешественнице.

— Крымская улитка так хотела в Челябинск, что в первый день нашего отдыха в Крыму поселилась на бампере автомобиля, объездила с нами весь Крым, и успешно добралась до Челябинска. Честно, думал, что она спрыгнет с борта по дороге, но нет, доехала. Отдохнув с дороги несколько часов, пошла осматривать Челябинск, — написал Дмитрий.

Крымская улитка. Фото: Дмитрий Григорчик.

Крымская улитка. Фото: Дмитрий Григорчик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дети спасли от пожара детсад в Челябинской области
Дикий Запад в Магнитогорске: горожан удивили жених и невеста на лошадях
Ваню Фокина пригласили в шоу «Лучше всех»
В центре Челябинска «Ауди» протаранила УАЗ на парковке: есть пострадавшие
Цвет настроенья — зеленый. Челябинцы выбрали «окраску» нового общественного транспорта
В Челябинске за незаконные вывески на фасадах ответят владельцы зданий
На Северо-Западе Челябинска насмерть сбили пешехода
В Челябинске в районе магазина «Теорема» на неделю ограничат движение
В Челябинске до начала осени ограничат движение по улице Блюхера
«Сэкономил на билетах»: курганец доехал до Челябинска на подножке товарного поезда
Статистика: в челябинских семьях остается более 30 тысяч «лишних» денег
Из сквера в центре Челябинска пропали качели урбаниста Льва Владова
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей
Сквер в центре Челябинска защитили от ларьков
Из следственного изолятора в Челябинске заключенных отпустили в отпуск
Получить кэшбек до 4000 рублей просто: «БКС Брокер» запустил новую акцию
Любителям прогулок в лесах Челябинской области угрожает дикий медведь
Жителей Челябинска рассмешил пандус для инвалидов-паркурщиков
Четырехлетний Миша Лыков, которого похитил биологический отец, едет домой
Открытая поликлиника на площади Революции ждет пациентов до вечера пятницы
Челябинская область не вошла в топ-5 регионов по числу заболевших раком
Замначальника полиции из Челябинской области попал под уголовное дело за харасмент
Челябинцы сами попросили власти установить шумозащитные экраны
В Магнитогорске с автомобильных дорог пропали камеры видеофиксации