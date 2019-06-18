2019-06-18T05:29:43+03:00
Происшествия

ЧП на ММК: рабочего насмерть зажало между вагонами

Причины случившегося выясняют следователи
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото со страницы Константина Плотникова в соцсетяхФото со страницы Константина Плотникова в соцсетях
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Трагедия произошла утром 16 июня на станции Гранитная. 25-летний Константин Плотников обнаружил неисправность вагонной сцепки в хвостовой части состава. Рабочий расцепил руками вагоны и приподнял автосцепку, чтобы устранить поломку. В этот момент машинист локомотива привел состав в движение. По предварительным данным он сделал это несанкционированно. В результате Константина Плотникова зажало между вагонами. Травмы оказались смертельными. Составитель вагонов скончался на месте.

В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются следователи.

— По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщает Орджоникидзевский межрайонный СО СУ СКР по Челябинской области.

Известно, что Константин пришел трудиться на ММК всего 8 месяцев назад. Ранее он работал в автомобильном салоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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