ЧП на ММК: рабочего насмерть зажало между вагонами
Трагедия произошла утром 16 июня на станции Гранитная. 25-летний Константин Плотников обнаружил неисправность вагонной сцепки в хвостовой части состава. Рабочий расцепил руками вагоны и приподнял автосцепку, чтобы устранить поломку. В этот момент машинист локомотива привел состав в движение. По предварительным данным он сделал это несанкционированно. В результате Константина Плотникова зажало между вагонами. Травмы оказались смертельными. Составитель вагонов скончался на месте.
В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются следователи.
— По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщает Орджоникидзевский межрайонный СО СУ СКР по Челябинской области.
Известно, что Константин пришел трудиться на ММК всего 8 месяцев назад. Ранее он работал в автомобильном салоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU