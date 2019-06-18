Автопробег «Пекин-Париж» впервые припаркуется в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 06:12 2019-06-18T06:12:53+03:00

Более 100 участников едут из Китая во Францию через всю Евразию Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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Участники ретро-ралли приедут в город металлургов 20 июня. Магнитогорцы встретят ретро-автомобили на площади Торжеств в 16:00. Планируется праздничная программа и парад винтажных авто. Заночуют гости в санатории «Юбилейный» на озере Банное. На следующей день колонна ретро-автомобилей отправится в Уфу.

В прошлые годы автопробег «Пекин-Париж» проходил через Челябинск. Однако в этом году маршрут решили изменить.

Международное ретро-ралли «Пекин-Париж» длится 35 дней со 2 июня. В гонке принимают участие автомобили класса «Винтаж», выпущенные до 1941 года и «Классика» с годом выпуска до 1975 года. Более 100 участников едут из Китая во Францию через всю Евразию.

Водители редких машин — это обеспеченные коллекционеры и любители раритетных авто. Им предстоит преодолеть 14, 6 тысяч километров. Известно, что среди 108 экипажей есть участники из России: Александр Говор и Максим Отмахов. Они ведут ВАЗ-2103, выпущенный в 1970-х годах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU