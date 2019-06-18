Южноуралец предстанет перед судом за убийство 16-летней школьницы и ее матери

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-18T07:08:58+03:00

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В Челябинской области завершено расследование двойного убийства. В жестоком преступлении обвиняется 40-летний житель Карталов.

По версии следствия, в ночь на 6 июля прошлого года обвиняемый со своей супругой и ребенком пришел в гости к потерпевшим. После веселого застолья семья вернулась к себе домой. Мужчина дождался, когда жена уснет, и тайком вернулся в дом, где они выпивали. Хозяйка к этому времени уже спала. Дверь ему открыла ее 16-летняя дочь. Обвиняемый решил изнасиловать девочку. Понимая, что школьница окажет ему сопротивление, из-за чего может проснуться ее мать, подонок сначала зарезал хозяйку дома. Надругавшись над ее дочерью, он нанес девочке около 70-ти ударов в область грудной клетки.

Изверга задержали через неделю. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и «Изнасилование несовершеннолетней».

— Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в челябинский областной суд, — сообщает пресс-служба прокуратуры челябинской области.

Если вина карталинца будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU