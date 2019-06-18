На Южном Урале завершились соревнования по ловле на донную удочку

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-18T07:18:53+03:00

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Завершился Кубок Челябинской области по ловле на донную удочку, который прошел на Шершневском водохранилище 15-16 июня 2019г.

Становится хорошей традицией — появление на различных соревнованиях новых участников, ну и конечно радостно было видеть «старых» знакомых.

Участвовало 9 команд из Башкирии, Екатеринбурга, Челябинска и Магнитогорска, всего 36 спортсменов (1-МС, 11-КМС, 5-1р, 10-2р, 3-3р, 6-б/р) боролись за обладание Кубка ЧО, невзирая на ветер, ненастье, дождь. Ветер разгонял волну, у спортсменов перетирались садки и уходила рыба.

В уловах преобладал чебак (плотва), окунь, ерш.

БигФиш 155гр — Рычков Игорь (Екатеринбург).

Призеры в личном зачете:

1 место — Угай Андрей (Челябинск) 5515кг

2 место — Крючков Степан (Екатеринбург) 3385кг

3 место — Нужин Николай (Магнитогорск) 3075кг

Призеры командного зачета:

1 место — 174 RUS (Челябинск) 13055кг

2 место — Магнитка Fider Tim (Магнитогорск) 9390кг

3 место — Traper-Ural (Екатеринбург) 8250кг

ИСТОЧНИК KP.RU