На Южном Урале завершились соревнования по ловле на донную удочку
Завершился Кубок Челябинской области по ловле на донную удочку, который прошел на Шершневском водохранилище 15-16 июня 2019г.
Становится хорошей традицией — появление на различных соревнованиях новых участников, ну и конечно радостно было видеть «старых» знакомых.
Участвовало 9 команд из Башкирии, Екатеринбурга, Челябинска и Магнитогорска, всего 36 спортсменов (1-МС, 11-КМС, 5-1р, 10-2р, 3-3р, 6-б/р) боролись за обладание Кубка ЧО, невзирая на ветер, ненастье, дождь. Ветер разгонял волну, у спортсменов перетирались садки и уходила рыба.
В уловах преобладал чебак (плотва), окунь, ерш.
БигФиш 155гр — Рычков Игорь (Екатеринбург).
Призеры в личном зачете:
1 место — Угай Андрей (Челябинск) 5515кг
2 место — Крючков Степан (Екатеринбург) 3385кг
3 место — Нужин Николай (Магнитогорск) 3075кг
Призеры командного зачета:
1 место — 174 RUS (Челябинск) 13055кг
2 место — Магнитка Fider Tim (Магнитогорск) 9390кг
3 место — Traper-Ural (Екатеринбург) 8250кг
ИСТОЧНИК KP.RU