Жителей Челябинска приглашают на презентацию книги Доктора Жени

СЕГОДНЯ 08:44 2019-06-18T08:44:56+03:00

Так выглядит книга с двух сторон. Фото: book24.ru

Деньги с ее продажи пойдут на развитие проекта «Другая медицина»

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Челябинский медик Евгений Косовских, который лечит бездомных на улице, написал книгу о своем проекте «Другая медицина». В нее вошли истории подопечных, отзывы волонтеров, путь самого Доктора Жени в медицину и многое другое.

5 июля автор приглашает всех желающих на презентацию своего произведения.

— Каждому покупателю, книга с моим автографом на память. Цена книги во время презентации — 500 руб., а так она стоит 850 руб. Собранные средства пойдут на благо проекта, — написал Евгений в группе «Другая медицина» во ВКонтакте.

Презентация состоится 5 июля в 18:00 в Центре народного единства, адрес: ул. Салютная, 22.

Фельдшер из Челябинска Евгений Косовских написал книгу о своем проекте "Другая медицина".Проект Евгения Другая медицина известен далеко за пределами страны. За ним следят тысячи людей, поддерживают его. Больше года назад издательство Эксмо - Бомбора предложило Доктору Жене изложить историю Другой медицины в книге.

ИСТОЧНИК KP.RU