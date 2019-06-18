Южноуральцы сфотографировали чудо природы — серебристые облака

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-18T09:17:56+03:00

Они появляются на небе очень редко

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Облака, которые видны только в глубоких сумерках, запечатлели на камеры мобильных жители Магнитогорска. Снимки были сделаны в ночь на 18 июня. Небо над городом будто бы окрасилось перламутром.

Счастливчики, которым удалось сфотографировать красоту небесную, выложили фото в социальные сети. Интернет-пользователи сравнивают это чудо природы с северным сиянием.

Светящиеся серебристые облака — явления редкое. Их можно увидеть только после захода солнца. Это самые высокие облака в атмосфере. Они возникают на высоте 75- 85 км над поверхностью земли.

Впервые серебристые облака заметили 130 лет назад. Однако ученые до сих пор не могут до конца изучить механизм их возникновения. По одной из версий они состоят из водяного пара, который кристаллизируется вокруг частиц «метеорной пыли».

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU