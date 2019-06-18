«Это же кормушка!»: жители Челябинска ополчились на Чистомэна за то, что он содрал пластиковую бутылку с дерева

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-18T09:57:07+03:00

А вы как считаете, пластиковая бутылка - мусор или кормушка для белок и птиц? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но общественник считает, что это мусор и он должен быть в урне, а не на стволе дерева

Изменить размер текста: A A

Челябинский «супергерой» Чистомэн опубликовал сториз в своем инстаграме, где он сдирает пластиковый бутыль с дерева и бросает в урну. К короткому видео тут же посыпались комментарии: «Это же кормушка!», «А как же птички и белочки?». Видимо, сообщений было так много, что общественник сделал отдельный пост, где объяснил свой поступок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/715214" frameborder="0"></iframe> Чистомэн убрал кормушку для птиц с дерева в Челябинске.

— Опубликовал в инстаграме следующее видео. Получил неоднозначный фидбек. Оказывается, есть люди, которые оправдывают мусор на деревьях кормлением птичек (и белочек). Сам факт подкармливания птиц очень неоднозначный. Птицы едят насекомых и червячков, которых, особенно летом, предостаточно. Подкармливая птиц, вы вмешиваетесь в экосистему, заставляя птиц лениться. Популяция насекомых от этого растет. Которые уничтожают деревья, на которых живут птички. Если коротко: покормил птичку — пришли коллекторы и забрали ее дом. Не отбирайте у птичек дом, — написал Чистомэн.

Под постом уже больше 60 комментариев. Люди продолжают спорить.

— Тут нужно явно разделять сезоны. Летом, конечно, кормить птиц нет нужды, а вот зимой да. Зимой поддержали птиц, их больше выжило, больше завело потомство, больше съело вредных насекомых для вскармливания потомства. (...) Так что, Чистомэн, не будь так радикален. Ну, а касаемо кормушек, всегда можно сбить из фанеры или из дерева, не используя пластик, — высказался в комментариях Слава Кубис.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU