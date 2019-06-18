На трассе М-5 «Урал» вблизи Сима случилось лобовое столкновение фур

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-18T09:57:20+03:00

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На сложном участке трассы М-5 в Челябинской области случилась авария. Утром 18 июня вблизи Сима лоб в лоб столкнулись две фуры. Номера автомобилей — Челябинская область и Кемеровский регион.

К счастью, пострадавших в ДТП нет. Как сообщили корреспонденту газеты КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», сейчас дорога перекрыта в обе стороны, решен вопрос об организации объезда. Машины направляют по объездной дороге Аша — Миньяр — Сим.

— С 21 июня данный участок протяженностью в пять километров закрывается на плановый ремонт. Будет выполнено устройство нового асфальтового покрытия. Скорее всего, для автомобилистов будет организовано реверсивное движение, — прокомментировал сотрудник пресс-службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU