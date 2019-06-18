В Челябинской области разыскивают 78-летнего пенсионера, страдающего потерей памяти

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-18T10:45:39+03:00

Если вы видели этого человека, знаете, где он находится, позвоните в полицию по номеру 102. Фото: Легион-СПАС

Еще ищут уже больше недели

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» подключились к поискам 78-летнего жителя Верхнего Уфалея. Василий Первушин ушел из дома в начале прошлой недели. Отправился на вокзал, где купил билет до Челябинска. С тех пор его местонахождение неизвестно. Пенсионера ищут родственники и полиция.

— Страдает потерей памяти, нарушена координация. Нуждается в медицинской помощи! Возможно, поступал в медучреждения города или области, — рассказали волонтеры.

Приметы: татуировка на кисти — солнце с надписью «Вася», есть трость с черной перчаткой.

Василий Первушин был в темных брюках, бело-голубой ветровке, бейсболке и кроссовках.

Если вы видели этого человека, знаете, где он находится, позвоните по телефонам: 8-908-811-69-03 Алексей, 8-951-455-13-17 Татьяна или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU