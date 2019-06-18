2019-06-18T12:14:04+03:00
Общество

Судебный пристав взял в заложники телефон должника

В выигрыше остались оба
Лидия ПЕСКОВА
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Чтобы не потерять телефон и работу, мужчина оплатил долг до копейки.Чтобы не потерять телефон и работу, мужчина оплатил долг до копейки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Крупный штраф житель Челябинска З. заработал, когда сел за руль под шафе. Оплату штрафа он затянул на несколько месяцев. Чтобы поторопить нерасторопного должника, судебный пристав взял в заложники телефон гражданина, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

На днях должник образумился и сам пришел к приставам, чтобы взять квитанции на оплату. По словам мужчины, рассчитаться с долгами ему посоветовал новый работодатель. В противном случае фирма не сможет платить мужчине зарплату, так как все его счета в банке подлежат блокировке.

— Чтобы гражданин не передумал, судебный пристав арестовал смартфон должника. То ли работа была долгожданной, то ли без телефона жизнь остановилась, но через час мужчина полностью оплатил долг, — рассказывают в пресс-службе.

Телефон вернулся к хозяину, а блокировка счетов, имущества и права выезда за рубеж были отменены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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